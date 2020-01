Calciomercato Juventus: Beltrame ai saluti, andrà al CSKA Sofia (Di lunedì 27 gennaio 2020) Stefano Beltrame lascia la Juventus: l’attaccante firmerà con il CSKA Sofia. Ecco i dettagli dell’accordo coi bulgari Stefano Beltrame si prepara a diventare un nuovo giocatore del CSKA Sofia: la punta di proprietà della Juventus lascerà il capoluogo piemontese per trasfersi in Bulgaria. I procuratori dell’attaccante bianconero hanno trovato l’accordo con il club per il trasferimento. 1,5 milioni di euro l’anno: questa l’intesa fra le due parti per il contratto da siglare. Ora si attende l’annuncio ufficiale. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

DiMarzio : Il #Cagliari aspetta #Pjaca, ultimi dettagli da risolvere tra giocatore e #Juventus | #Calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | Scambio di giovani tra #Juventus e #Sampdoria: i dettagli - FabrizioRomano : La Juventus al lavoro per un’idea di scambio tra Kurzawa e De Sciglio con il PSG, possibilitá da valutare per la fa… -