Bonaccini:abbiamo vinto per le proposte

"Grazie ai tantissimi che hanno dato una mano in questa campagna elettorale cheaffrontato con grande serenità. Partivamo da un -7% alle Europee,lavorato a una coalizione molto larga con 6 liste". Così. "ottenuto un risultato rilevante. L'arroganza non paga. La scelta di usare l'Emilia per altri fini gli emiliano- romagnoli l'hanno capita.per la qualità delle. Tornare in piazza tra la gente è stato fondamentale.Speriamo l'Italia in futuro assomigli un po'di più all'Emilia".(Di lunedì 27 gennaio 2020)