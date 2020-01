Antonella Elia fa una confessione intima al Grande Fratello Vip (Di lunedì 27 gennaio 2020) GF Vip, Antonella Elia choc: “I paparazzi mi hanno beccata senza vestiti a Capalbio” Antonella Elia, parlando di naturismo, ha dichiarato tranquillamente di averlo praticato in passato, aggiungendo di non aver il benchè minimo problema a mostrare il suo corpo. Successivamente la concorrente del Grande Fratello Vip ha colto l’occasione per raccontare un curiosissimo episodio legato alla scorsa Estate che ha spiazzato tutti in casa, ma anche i numerosi telespettatori. Difatti la popolare bionda showgirl, parlando sempre di questo argomento, ha rivelato: “Io e Pietro, la scorsa Estate, abbiamo fatto del naturismo a Capalbio…Sulla spiaggia dedicata ovviamente…I paparazzi però mi hanno beccata….E mi hanno fotografata come mamma mi ha fatto…” Ovviamente Antonella Elia non ha negato di esserci rimasta un po’ male per lo spiacevole ... lanostratv

