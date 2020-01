Alena Seredova e Gigi Buffon | la verità sulle corna | “Per fortuna non ho fatto un

Alena Seredova piccante con un fan : “A letto mi piace…” : Vip e modella amatissima dal pubblico, Alena Seredova preferisce gestire il suo profilo Instagram (ad oggi 444 mila follower) all’insegna della discrezione e dell’eleganza. Alena condividere la sua quotidianità senza mettersi troppo in mostra, raccontando semplicemente un po’ della sua vita fuori dai riflettori. Stavolta però la modella ceca ha deciso di sbottonarsi un po’ di più e rispondere ad alcune domande dei fan, tra commenti e ...

Avete mai visto il compagno di Alena Seredova? Diversissimo da Buffon : Dopo la fine della storia d’amore con Gianluigi Buffon, Alena Seredova ha ritrovato il sorriso al fianco di Alessandro Nasi. Noto imprenditore e manager di successo, scopriamo qualcosa in più in merito al compagno della bellissima modella. Chi è Alessandro Nasi Nato a Torino nel 1974, Alessandro Nasi è cresciuto a New York. Erede della […] L'articolo Avete mai visto il compagno di Alena Seredova? Diversissimo da Buffon proviene da ...

Gossip | Alena Seredova svela il segreto ai fan : “È arrivato al momento giusto…” : Alena Seredova si racconta ai fan a 360 gradi, anche attraverso Instagram. Tra il serio e il faceto, la showgirl ceca non si sottrae nemmeno a domande piccanti. Alena Seredova ha ritrovato la serenità dopo aver passato un periodo non facile: reinventarsi dopo essersi ritrovata nuovamente single non deve essere stato facile. Inoltre l’onta del […] L'articolo Gossip | Alena Seredova svela il segreto ai fan: “È arrivato al momento ...

Alena Seredova Instagram - meravigliosa anche a 14 anni : «Non sei cambiata per niente!» : La bellissima Alena Seredova su Instagram ha deciso di stupire tutti i suoi ammiratori pubblicando una sua foto ricordo. Un tuffo nel passato che ha emozionato tutti quanti. Lo scatto ritrae una Alena davvero molto piccola, che però non sembra essere minimamente cambiata nel corso degli anni. La sua bellezza e la sua eleganza sono immortali. L’attrice, classe 1978, è identica a quando era un’adolescente e questo particolare non è ...

Alena Seredova cambia look e la combina grossa : capelli da maschiaccio [FOTO] : Non sarebbe Alena Seredova se non cambiasse continuamente look, ormai lo sappiamo. D’altronde modelle, dive del cinema e celebrità dello spettacolo amano giocare spesso con i propri capelli (e dimostrare che in fondo son belle sempre). Vediamo stavolta cosa ha combinato Alena… Alena Seredova: cambio look Vip e modella amatissima dal pubblico, Alena Seredova negli ultimi tempi ha sfoggiato più volte un cambio look drastico. ...

Alena Seredova struccata : lo scatto che sorprende tutti [FOTO] : Elegante e sempre impeccabile, il tempo per lei sembra non passare mai. Alena Seredova rimane una donna di straordinaria bellezza e sembra non subire mai i danni del tempo o di qualche chiletto di troppo. E’ lunedì anche per le star e Alena ha deciso di dare il buongiorno a tutti i suoi fan con uno scatto acqua e sapone. Guarda in alto un po’ imbronciata in cerca della forza per affrontare la settimana. Ha indosso un ...

Alena Seredova - EX MOGLIE GIGI BUFFON/ D'Amico 'Quando finisce una storia la colpa..' : ALENA SEREDOVA è l'ex MOGLIE di GIGI BUFFON, portiere della Juventus legato sentimentalmente ad Ilaria D'Amico: 'Ognuno si è creato la sua nuova famiglia'

Ilaria D'Amico a Verissimo - la verità su Buffon e Alena Seredova : "Io rovina-famiglie?" - il grande dolore : Un grande amore, quello tra Ilaria D'Amico e Gianluigi Buffon, accompagnato però da una grande amarezza. La giornalista e conduttrice, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha accentato di raccontare senza filtri la storia con il portiere della Juventus, che all'epoca era ancora sposato con Alena S

Alena Seredova pubblica una foto con Bianca Atzei : “Giuro - non sono in punta di piedi”. I fan la criticano : “Uno scatto mortificante” : Alena Seredova ha pubblicato una foto insieme a Bianca Atzei ma lo scatto è risultato grottesco. Se infatti l’ex compagna di Gigi Buffon è famosa per il suo fisico statuario, forse non tutti sanno che invece la cantante è al contrario molto minuta. Così, viste l’una abbracciata all’altra, è risultata evidente la differenza tra le due con Alena Seredova che svetta dall’alto del suo metro e ottantuno centimetri di altezza ...

La casa di Alena Seredova : una villa sulle colline torinesi : Dopo la rottura da Gigi Buffon, Alena Seredova ha dovuto scegliere un nuovo nido in cui andare a vivere con i suoi due figli: la scelta è ricaduta su una deliziosa villetta, ma Alessandro Nasi non vive con lei. Alena Seredova: la casa Una villetta sulle colline di Torino è la casa di Alena Seredova, che vi si è trasferita dopo la rottura da Gigi Buffon insieme ai loro due figli, David Lee e Louis Thomas. “Durante il trasloco ci siamo divertiti. ...

Avete mai visto dove vive Alena Seredova dopo aver lasciato Gigi Buffon? Una villetta sulle colline torinesi [FOTO] : La nuova casa di Alena Seredova dopo l’addio al compagno Gigi Buffon, la bellissima Alena Seredova ha lasciato la villa che condivideva col portiere della Juventus. La modella ceca si è trasferita con i suoi due figli e il loro cane in una villetta più piccola, sempre nei pressi del capoluogo piemontese. Per raggiungere l’abitazione […] L'articolo Avete mai visto dove vive Alena Seredova dopo aver lasciato Gigi Buffon? Una ...

Alena Seredova e lo scatto con Bianca Atzei : "Una foto mortificante" - : Francesca Galici Statuaria e imponente, Alena Seredova ha incontrato la minuta Bianca Atzei a un evento ed è scattata un'ironica foto di rito che, però, sembra non abbia ricevuto il gradimento di tutti i follower Alena Seredova e Bianca Atzei sono state protagoniste di un evento natalizio a Milano, uno dei tanti che in questo periodo anima la città meneghina. Le due donne sono molto diverse tra loro ma questa grande differenza non è ...

Alena Seredova e Bianca Atzei : ‘sfida’ a colpi di centimetri : Tra Alena Seredova e Bianca Atzei è ‘sfida’ a colpi di centimetri: uno scatto postato dall’ex moglie di Buffon infiamma il web, accompagnato da un’ironica didascalia che ha scatenato un’ondata di like e commenti. La risposta della cantante sarda non si è fatta attendere: “Disgraziata“. Alena Seredova: lo scatto con Bianca Atzei Una foto di Alena Seredova ha fatto impazzire i fan, compresi quelli della cantante sarda Bianca Atzei. Il ...

L’ironia di Alena Seredova (e Bianca Atzei) : «Giuro che non sono sulle punte» : Alena Seredova a MilanoAlena Seredova a MilanoAlena Seredova a MilanoAlena Seredova a MilanoAlena Seredova a MilanoAlena Seredova a MilanoAlena Seredova a MilanoAlena Seredova a MilanoAlena Seredova a MilanoAlena Seredova a MilanoIl gigante e la bambina, verrebbe da dire. Potrebbe essere il titolo ironico dell’incontro tra Alena Seredova, un metro e 81 a dar retta a Wikipedia, e Bianca Atzei, circa un metro e 64, a cui vanno aggiunti ...