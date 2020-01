75 anni dalla Shoah. Scompaiono i testimoni, la memoria svanisce (Di lunedì 27 gennaio 2020) “Purtroppo siamo sempre più soli”, si congeda così, con una punta di amarezza, dagli impegni pubblici la senatrice a vita Liliana Segre, una delle ultime testimoni italiane della Shoah.I pochi sopravvissuti del genocidio “scientifico” nazista di 6 milioni di ebrei europei stanno scomparendo e con loro la memoria evapora, svanisce. Rischiamo così di restare senza quei corpi segnati con le stigmate sul braccio sinistro (quello dove si intrecciano i filatteri), senza più le loro voci narranti dell’immane tragedia del Novecento.Chi potrà più testimoniare con la pacatezza dei giusti, la serenità dei superstiti? Basteranno i film, i documentari, i libri? O non dovremmo forse raccogliere il testimone della memoria anche noi cristiani, “fratelli minori” del popolo giudaico, che abbiamo ascoltato ... huffingtonpost

ignaziocorrao : Ringrazio l’assessore regionale @EdyBandiera x aver attivato immediatamente una contromisura a un fenomeno che denu… - lauraboldrini : Importante essere in tanti stasera al Pantheon a Roma per chiedere giustizia e verità per #GiulioRegeni a quattro a… - Roberto_Fico : Adesso a Fiumicello per ricordare Giulio Regeni a quattro anni dalla sua scomparsa. #veritapergiulioregeni -