Verona Lecce, i convocati di Juric: out Zaccagni (Di domenica 26 gennaio 2020) Verona Lecce, la lista dei convocati di mister Juric in vista del match in programma oggi alle 15:00 al Benetegodi Il tecnico dell'Hellas Verona Juric ha diramato la lista dei convocati per il match di oggi contro il Lecce di Liverani. Ecco la lista completa. 1 Silvestri 3 Vitale 4 Veloso 5 Faraoni 7 Badu 9 Stepinski 10 Di Carmine 11 Pazzini 13 Rrahmani 14 Verre 15 Bocchetti 16 Borini 19 Jocic 21 Gunter 22 Berardi 24 Kumbulla 27 Dawidowicz 32 Pessina 33 Empereur 34 Amrabat 39 Udogie 88 Lazovic 96 Radunovic 98 Adjapong

