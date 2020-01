Star Wars: George Lucas tornerebbe con il pieno controllo della saga? (Di lunedì 27 gennaio 2020) Secondo indiscrezioni ancora tutte da confermare, George Lucas tornerebbe al lavoro per Star Wars nel caso gli venissero dati pieni poteri. Gli attriti fra George Lucas e la Disney sull'evoluzione del franchise di Star Wars sono storia nota. Nel libro The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years, il CEO Disney, Bob Iger, spiega come Lucas 'sentisse che non ci fossero abbastanza progressi visivi o tecnici' in Il risveglio della Forza di JJ Abrams. Lucas non si è presentato nemmeno alla première di L'Ascesa di Skywalker, il film che ha chiuso la trilogia sequel. We Got This Covered in queste ore scrive di un possibile ritorno di George Lucasnel franchise di Star Wars, ad una sola condizione: che gli ... movieplayer

