Sopravvissute, stasera su Rai3 la storia di Valentina (Di domenica 26 gennaio 2020) Torna stasera su Rai3 in seconda serata, alle 23:10, Sopravvissute, con la seconda puntata che affronterà la storia di Valentina, perseguitata dal suo ex fidanzato Michele. Sopravvissute torna stasera su Rai3 con la seconda puntata della nuova stagione, che andrà in onda in seconda serata, alle 23:10 circa, come sempre al termine di Amore Criminale. Insieme a Matilde D'Errico scopriremo la storia di Valentina, una ragazza di 28 anni che sogna una vita nel mondo dello spettacolo, è originaria della provincia di Pavia ma vive a Milano da qualche anno. Durante una serata conosce Michele. Il ragazzo sogna una folgorante carriera da calciatore, il suo ruolo è quello del portiere, ma il suo sogno si ferma e gioca in una squadra di mezza classifica in lega ... movieplayer

Sopravvissute stasera Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sopravvissute stasera