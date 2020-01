Scherma, Grand Prix Doha 2020: secondo posto per Mara Navarria nella spada. Trionfa la rumena Popescu (Di domenica 26 gennaio 2020) Si sono appena conclusi gli assalti del Grand Prix di Doha di Scherma femminile. Ottime notizie in casa Italia con la seconda piazza ottenuta da Mara Navarria, sconfitta in finale dalla rumena Ana Maria Popescu col punteggio di 15-9. L’azzurra del Centro Sportivo dell’Esercito, ha superato in semifinal l’estone Erika Kirpu col punteggio di 15-13, dando continuità al successo ottenuto nei quarti di finale, per 15-9, contro la francese Auriane Mallo. Il percorso di Navarria è stato non semplicissimo anche in considerazione del 15-14 con il quale ha battuto l’estone Irina Embrich, seguito agli ottavi dalla sfida con russa Tatiana Gudkova vinta per 15-10. Giulia Rizzi è stata eliminata ai 16esimi per mano dell’estone Julia Beljajeva che ha vinto 15-7. Francesca Boscarelli è stata sconfitta 15-9 dalla cinese Yiwen Sun mentre Federica Isola è stata fermata sul ... oasport

usatoscherma : RT @zazoomnews: Scherma Grand Prix Doha 2020: sei spadiste azzurre al tabellone principale - #Scherma #Grand #2020: #spadiste https://t.c… - zazoomnews : Scherma Grand Prix Doha 2020: sei spadiste azzurre al tabellone principale - #Scherma #Grand #2020: #spadiste - AleVergendo : RT @Federscherma: COPPA DEL MONDO - LA SPADA VOLA IN QATAR PER IL GRAND PRIX FIE DI DOHA. VENTITRE AZZURRI IN PEDANA -