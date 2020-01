Roberto Burioni sul coronavirus: «La lotta contro questo virus sarà più difficile del previsto» (Di domenica 26 gennaio 2020) Il divulgatore scientifico ed accademico Roberto Burioni lo dice chiaramente: «In Italia il coronavirus non è arrivato». Non c’è quindi motivo, spiega, di evitare in massa i ristoranti o i quartieri cinesi. L’unica cosa da fare «è semplice: non andare in Cina. Punto e basta». Mentre in Francia sono stati confermati due casi, così come sono emersi contagi anche negli Usa, a preoccupare il virologo è una notizia data dalla testata britannica The Lancelot, ovvero che non tutte le persone colpite dal virus divampato da Whuan presentano sintomi rilevabili. Roberto Burioni sul coronavirus: «La lotta contro questo virus sarà più difficile del previsto» LEGGI ANCHE> virus in Cina, arriva la conferma: si può trasmettere da persona a persona «La notizia che ritengo essere la più brutta di tutte» arriva da un articolo pubblicato sulla rivista scientifica britannica ... giornalettismo

Linkiesta : Per stessa ammissione di @RobertoBurioni molti elementi sono tuttora fuori dalla portata degli scienziati: la gravi… - HuffPostItalia : Roberto Burioni: 'Il rischio che il virus cinese arrivi in Italia non è minimo. Necessaria grande attenzione negli… - giornalettismo : Roberto #Burioni spiega perché se confermate le ultime notizie sul #coronavirus, la lotta a questa infezione sarà m… -