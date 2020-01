Ricette di Carnevale, sono golose le bugie allo zabaione (Di domenica 26 gennaio 2020) Tra le Ricette di Carnevale la ricetta delle bugie allo zabaione. Non solo serviamo le bugie ma aggiungiamo acanto al dolce di Carnevale anche lo zabaione, avremo così una vera delizia. I triangoli fritti di Carnevale con la crema allo zabaione e non ci sarà bisogno di altro per festeggiare. Un ottimo dolce di Carnevale per grandi e bambini. E’ una delle Ricette dolci suggerite da Sale e pepe, ovviamente una ricetta perfetta, da provare, come tutte le altre Ricette Sale e pepe. Non perdete però anche le altre Ricette di Carnevale che vi suggeriamo. LA RICETTA DELLE bugie allo zabaione – LE Ricette DI Carnevale Ingredienti: 300 g di farina 00, 2 grammi di bicarbonato, 1 grammo di sale, mezzo limone, 20 g di zucchero semolato, 60 ml di latte, 1 uovo, 60 g di burro, olio, zucchero a velo Per lo zabaione: 6 tuorli, 110 g di zucchero, 130 millilitri di marsala Preparazione: iniziamo ... ultimenotizieflash

