Regionali Calabria, Santelli: “Dedico la vittoria ai miei genitori” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Lamezia Terme, 26 gen. (Adnkronos) – “Come sapete non ho voce”. Jole Santelli arriva alle 00.30 sul palco allestito al piano terra del T Hotel scelto come quartier generale elettorale e tutti applaudono e gridano “brava, brava!”. Antonio Tajani è al suo fianco. Tutti gli azzurri, molti veterani del ‘94, la circondano. parla con un filo di voce e chiede silenzio per farsi sentire anche in fondo. “I risultati vanno commentati nella notte, ma fatemi dire che sono risultati enormi”. E ancora: “Dedico questi risultati ai miei genitori e alle mie nipoti…”. Tajani non si trattiene, le alza le braccia e tuona: “Abbiamo il nostro primo governatore donna di una regione!”. Parte la standing ovation e a sorpresa arriva la telefonata di Silvio Berlusconi: “Jole ha fatto un grande risultato, ha dedicato una vita alla ... ildenaro

repubblica : La Lega twitta il cordoglio per Kobe Bryant con l'hashtag Borgonzoni presidente. Poi le scuse [aggiornamento delle… - Agenzia_Ansa : Elezioni #Regionali: primo exit, Bonaccini tra il 47 e il 51%, Borgonzoni tra il 44 e il 48%. Santelli tra il 48 e… - petergomezblog : Elezioni Regionali, affluenza alta alle 19 in Emilia-Romagna: ha votato oltre il 59%. In Calabria alle urne il 35%… -