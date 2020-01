RADU: «Pareggio importante contro una bella Roma» – VIDEO (Di domenica 26 gennaio 2020) Stefan RADU ha parlato in zona mista dopo il Pareggio ottenuto contro la Roma. Queste le parole del biancoceleste (-Dalla nostra inviata, Jessica Reatini) Stefan RADU ha parlato in zona mista dopo il Pareggio ottenuto contro la Roma. Queste le parole del giocatore biancoceleste. «Sinceramente oggi volevamo vincere, a inizio gara eravamo sicuri di farlo. La Roma però ha fatto una bellissima partita, non dobbiamo togliergli meriti. Oggi è un punto guadagnato. La Roma è venuta a prenderci alti, non ci faceva uscire dalla difesa con grande pressione, la verità purtroppo è che sono stati molto più aggressivi di noi» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

