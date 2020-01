PAGELLE Parma Udinese: ducali cinici, troppi errori dei bianconeri VOTI (Di domenica 26 gennaio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 21ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Parma Udinese Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Parma e Udinese, valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Gagliolo, Sepe FLOP: Musso, Mandragora VOTI Parma (4-3-3): Sepe 6.5; Darmian 6.5, Iacoponi 6, Bruno Alves 6, Gagliolo 6.5 (62′ Laurini 6); Kucka 6, Scozzarella 6 (87′ Grassi s.v.), Hernani 6; Kulusevski 6.5, Cornelius 6, Kurtic 6 (73′ Dermaku s.v.). All. D’Aversa 6.5. Udinese (3-5-2): Musso 5; Becao 5 (56′ Jajalo 5.5), Troost-ekong 5.5 (80′ De Maio s.v.), Nuytinck 5; Stryger Larsen 5.5, Fofana 5.5 (73′ Nestorovski s.v.), De Paul 6, Mandragora 5, Sema 5.5; Lasagna 5.5, Okaka 5. All. Gotti 5.5. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

