Molti sviluppatori sono favorevoli alla creazione di un sindacato, lo rivela un sondaggio della GDC (Di domenica 26 gennaio 2020) La Game Developers Conference, evento in arrivo il prossimo 16 marzo, non è solo un luogo dove i membri dell'industria videoludica possono ammirare nuovi progetti, ma anche un'occasione per condividere il proprio pensiero su diversi argomenti. Per questa occasione, i responsabili della GDC lanciano ogni anno un sondaggio, per sentire le opinioni di un ricco numero di sviluppatori e commentare i risultati durante la conferenza.Qualche giorno fa vi avevamo riportato i risultati del sondaggio che testava l'interesse degli sviluppatori nelle console di nuova generazione, oggi invece abbiamo dei dati legati più strettamente al loro lavoro. La GDC ha infatti chiesto a 4.000 sviluppatori se ritengono possibile la nascita di un sindacato all'interno dell'industria videoludica.L'assenza di un sindacato fra gli sviluppatori è il motivo per cui Molti di essi sono costretti, in un modo o ... eurogamer

