Mercato Roma, Petrachi stringe per Perez. E Villar… (Di domenica 26 gennaio 2020) Mercato Roma, affondo finale di Petrachi per Carles Perez. Al contempo il d.s. ha avanzato la sua proposta per Villar Giorno dispendiosi quelli di Gianluca Petrachi che ha il compito di rendere fruttuoso questo Mercato invernale della Roma. Il direttore sportivo vuole stringe per Carles Perez. L’accordo col Barcellona c’è, per cui senza ostacoli l’affare dovrebbe chiudersi a breve. Al contempo, scrive il Corriere dello Sport, il d.s. punta sempre Gonzalo Villar. I giallorossi hanno messo sul piatto 5 milioni, ma l’ultima parola spetta al Valencia che detiene l’80% del cartellino. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

