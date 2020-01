LIVE Fognini-Sandgren 6-7 5-6, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’americano torna in sé e ottiene il break! (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SETTIMA GIORNATA DEGLI Australian Open 2020 (26 GENNAIO) 30-0 Servizio e chiusura a rete per l’americano. 5-6 BREAK Sandgren! PASSANTE DA URLO! Al cambio campo, l’americano serve per il set. 15-40 DUE PALLE BREAK Sandgren! Pericolo dietro l’angolo… 15-15 Chiude bene Sandgren sottorete dopo aver realizzato la palla corta. 15-0 Serve&volley di Fognini che poi chiude con lo smash vincente. 5-5 Parità assoluta nel set: fasi calde del secondo parziale. 40-0 Prima esterna per Sandgren. 30-0 Sbaglia il diritto in accelerazione Fabio. 5-4 PAZZESCA RIMONTA DI Fognini! L’italiano da quando era sotto 4-0, ora conduce! 40-15 Fognini ON FIRE! Scambio lunghissimo condotto da Fognini che poi piazza il diritto diagonale che manda fuori dal campo l’americano per poi chiudere a ... oasport

