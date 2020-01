LIVE Fognini-Sandgren 5-6, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’americano si assicura il tie-break (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SETTIMA GIORNATA DEGLI Australian Open 2020 (26 GENNAIO) 1-0 Distante dalla riga di fondo Fognini: ne approfitta con il diritto l’americano. 6-6 Incanta Fabio quest’oggi: cambio di direzione e tie-break! 40-30 Buon diritto lungolinea dell’azzurro. 30-30 Sandgren martella tremendamente sulla diagonale di rovescio e porta Fognini a trovare un angolo impossibile con il rovescio: palla in corridoio. 30-0 Ottimo lungolinea di rovescio di Fabio che tocca la riga. 15-0 Secondo ace per l’azzurro. 5-6 Buona prima di Sandgren che si guadagna il tie-break. 40-30 Gran palla corta di Fognini, Sandgren prova il cross diagonale ma invano: Fabio lo passa sottorete. 40-15 Sesto ace dell’americano: 0 challenge rimasti per Fabio. 30-15 Gran recupero diagonale di Sandgre che lascia Fognini ... oasport

