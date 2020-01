LIVE Australian Open 2020, 26 gennaio in DIRETTA: Federer e Djokovic passano agevolmente ai quarti. Eliminato Fognini (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-SANDGREN CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Federer-FUCSOVICS LA CRONACA DI RAONIC-CILIC 13.31 La DIRETTA LIVE della giornata degli Australian Open finisce qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata a tutti i lettori di OA Sport. 13.29 Finisce qui la giornata degli Australian Open, con l’approdo di Raonic, Djokovic, Sandgren e Federer al tabellone dei quarti di finale. Eliminato Fabio Fognini, ultimo italiano rimasto. Nel femminile passano il turno Kvitova, Kenin, Jabeur e Barty. 13.25 GIOCO, SET, PARTITA, Federer supera 3-1 Fucsovics e approda ai quarti di finale degli Australian Open. 13.17 GAME Federer (5-2), doppio break di vantaggio per lo svizzero che ora servirà per il match. 13.13 GAME Federer (4-2), ora lo svizzero vede i quarti di finale. 13.10 GAME FUCSOVICS ... oasport

