La verità che manca sulla morte di Vakhtang Enukidze al CPR di Gradisca (Di domenica 26 gennaio 2020) Il 14 gennaio Vakhtang Enukidze, georgiano di 38 anni, da metà dicembre ospite del centro per rimpatri di Gradisca, a metà strada tra Trieste e Udine, si azzuffa con un altro ospite del centro. Gli agenti di polizia intervengono a sedare la rissa e, secondo testimonianze adesso al vaglio della procura di Gorizia, sono protagonisti di violenze nei confronti del georgiano. Enukidze viene anche arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Due giorni dopo torna al centro. Chi lo ha visto lo ricorda “in condizioni pessime, incapace di stare in piedi”. Nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 Enukidze si sente male e muore. La procura apre un fascicolo, a carico di ignoti, per omicidio volontario. Luigi Manconi su Repubblica oggi chiede verità sulla sua morte: Mi è capitato, per una serie di vicende legate alla mia vita politica, di incontrare nel 2013 il capo della polizia, ... nextquotidiano

