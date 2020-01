Jerret West è tornato a lavorare per Xbox dopo una lunga parentesi come responsabile marketing di Netflix (Di domenica 26 gennaio 2020) Jerret West, l'ex-vice presidente/capo marketing di Netflix APAC, è ufficialmente tornato a lavorare per Microsoft, per ricoprire il ruolo di Chief Marketing Officer presso Xbox.La notizia è stata condivisa dall'utente Twitter Klobrille, il quale ha riportato la pagina Linkedin di West, dove abbiamo scoperto che il rientro a Microsoft era già avvenuto nel dicembre 2019, chiudendo così la parentesi lavorativa avuta con Netflix, durata ben 7 anni.come già detto, West è tornato a lavorare per Microsoft in quanto, prima di lavorare per il colosso dello streaming, egli ricopriva la carica di Lead Marketing Manager per Microsoft dal 2003 al 2005, Senior Global Product Manager di Xbox dal 2005 al 2007, Group Global Product Manager dal 2007 al 2008 e, infine, direttore marketing per Xbox dal 2008 al 2011. Insomma, stiamo parlando di un vero e proprio veterano che ha servito Microsoft e Xbox per ... eurogamer

