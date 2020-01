India, tigre entra in un villaggio e semina il panico: uccise tre persone. Le immagini (Di domenica 26 gennaio 2020) A Tumsar, nello Stato del Maharashtra, una grossa tigre è entrata nei giorni scorsi nel villaggio. Il mammifero è stato visto vagare in un campo, così gli abitanti si sono radunati per cercare di allontanarlo. Come si vede nel video, tuttavia, la tigre ha reagito, uccidendo almeno tre residenti. I media locali hanno riferito che una squadra del dipartimento forestale è arrivata per cercare di intrappolarla. “La deforestazione selvaggia, negli anni, in India, ha modificato l’equilibrio biologico dei predatori e non solo e ne ha alterato il comportamento – ha detto Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” – Le tigri attaccano spesso l’uomo, specialmente ai margini della foresta o dei Parchi Nazionali”. L'articolo India, tigre entra in un villaggio e semina il panico: uccise tre persone. Le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

