Il mio ricordo di Matteo, morto a soli 20 anni nello schianto con il bus (Di domenica 26 gennaio 2020) Valerio Barghini Conoscevo Matteo, uno dei due ragazzi morti nello scontro contro il bus Cotral ieri mattina a Tivoli. Sarà retorico; forse pure una frase fatta. Ma Matteo era “un ragazzo d’oro”: autentico, genuino, acqua e sapone Dicono che chi fa questo meraviglioso mestiere e segue fatti di cronaca sia avvezzo a certe notizie. Alle quali, però, in realtà, non ti abitui mai, nemmeno dopo trent’anni di redazione. Se poi riguardano amici, be’, la faccenda cambia. E anche di molto. Conoscevo Matteo, uno dei due ragazzi morti nello scontro contro il bus Cotral ieri mattina a Tivoli. Sarà retorico; forse pure una frase fatta. Ma Matteo era “un ragazzo d’oro”: autentico, genuino, acqua e sapone. L’educazione fatta a persona; sempre sorridente con tutti e un saluto anche per chi, magari, non conosceva proprio bene. Con papà Tino, trasferitosi nel Lazio dalla provincia di Messina ... ilgiornale

