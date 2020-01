Il coraggio di Charlotte (Di domenica 26 gennaio 2020) Il team di pronto intervento del dipartimento di polizia e controllo degli animali del dipartimento di polizia di Charlotte-Mecklenburg stava effettuando controlli di cura sugli animali lasciati nelle loro case nelle aree evacuate di Tarboro, nella Carolina del Nord, il 18 ottobre 2016 a seguito dell’uragano Matthew. Si sono fermati per dare da mangiare a pochi cani riuniti in una casa devastata, loro avevano il compito di accudirli in loco e se malati di ricoverarli in clinica. Dopo essersi assicurati che i cani stessero bene, che fossero stati nutriti e curati, l’ufficiale tornò sul suo loro veicolo e si diresse lungo la strada per continuare i controlli di cura . Individuarono un cagnolino marrone in mezzo alla strada. Non aveva ne il collare ne il microchip, ma gli ufficiali pensarono ... bigodino

coraggio Charlotte Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : coraggio Charlotte