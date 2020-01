Exit poll Emilia-Romagna: Bonaccini avanti su Borgonzoni (Di lunedì 27 gennaio 2020) Gli Exit poll dell’Emilia-Romagna di Opinio per la Rai danno Stefano Bonaccini (47-51) in vantaggio su Lucia Borgonzoni (44-48) ma lo scarto tra i due risultati è minimo e non è possibile attribuire con certezza a nessuno la vittoria. Secondo il primo intention poll delle 23 a urne appena chiuse di Tecné per Retequattro invece Bonaccini, candidato del centrosinistra si attesta tra il 46,6% e il 50,5% per le Regionali in Emilia Romagna. Lucia Borgonzoni, sostenuta dal centrodestra è in un range tra 43,5% e il 47,5%. Il candidato di M5s, Simone Benini, è accreditato di un range tra il 2% e 6%. Spicca di certo in Emilia Romagna il dato dell’affluenza al 59,29%, quasi raddoppiata rispetto al 2014 (31,13%). Un’inversione di tendenza significativa, originata verosimilmente dalla posta in gioco e dalla polarizzazione della sfida con riflessi nazionali. Un boom di ... nextquotidiano

