Emre Can Juventus, non convocato: addio imminente? Ecco la verità (Di domenica 26 gennaio 2020) Emre CAN Juventus – Chiaro indizio di mercato o semplice influenza? Ieri la Juventus ha consegnato la lista dei convocati per la partita contro il Napoli e non ci sono due giocatori proprio al centro delle trattative: si tratta di Emre Can e Mattia De Sciglio. Il terzino come ormai risaputo e riportato anche da Juvedipendenza.net già in precedenza, è in trattativa serrata col PSG. Trattativa che porterà in bianconero Kurzawa. Mentre per il tedesco ex Liverpool la situazione è ben diversa. Emre Can Juventus, il tedesco verso l’addio Emre Can invece è seriamente nel mirino del Borussia Dortmund, pronto a fare una seria offerta ufficiale alla Juventus. Riguardo quest’ultimo, però, il club piemontese parla di forfait per febbre. Secondo La Gazzetta dello Sport Emre Can è potenzialmente prossimo al trasferimento al Borussia Dortmund. Leggi anche: Napoli Juventus probabili ... juvedipendenza

