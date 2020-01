Coronavirus, i morti in Cina salgono a 56. In Vietnam primo caso di contagio non importato (Di domenica 26 gennaio 2020) 56 morti, oltre 2mila casi di Coronavirus. Sale, ancora, il bilancio della diffusione del virus che viene dalla Cina. In una conferenza stampa, l’ufficio informazioni del Consiglio di Stato cinese ha appena confermato che ci sono stati 2.057 casi di Coronavirus a livello globale. Intanto in Vietnam è stato registrato il primo caso di contagio da uomo a uomo avvenuto fuori dalla Cina. «Si tratta di un caso confermato in Vietnam, che non aveva precedenti di viaggio in nessuna parte della Cina, ma – si legge in una nota diffusa dall’Oms – era un familiare di una persona che aveva visitato Wuhan». L’ipotesi dell’origine del virus Il ministro della Sanità nazionale cinese, Ma Xiaowei, spiega che l’ipotesi – scrive il Guardian – è che l’agente patogeno che causa il virus provenga da un animale selvatico e che 1.600 ... open.online

Agenzia_Ansa : Il virus cinese è arrivato in Europa, salgono a tre i casi confermati in Francia #coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus In Cina il bilancio sale a 26 morti e 897 contagi. Stop ai trasporti in 13 città, blindati 41 milioni… - SkyTG24 : Aumentano i numeri dell'epidemia di #coronavirus: almeno 41 morti, circa 1300 infetti, 13 città cinesi in quaranten… -