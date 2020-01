Coronavirus, Heather Parisi a Hong Kong con la mascherina: "Pronti a tutto" - (Di domenica 26 gennaio 2020) Francesca Galici Anche Heather Parisi da Honk Kong testimonia la gravità dell'allarme per il Coronavirus e si mostra con indosso la mascherina protettiva È ormai allarme Coronavirus. Nel mondo si moltiplicano i casi di presunti contagi e anche in Europa pare siano già diversi i pazienti con contagio conclamato. Ma se in Occidente l'emergenza appare per ora lontana, in Oriente la situazione sembra sia ben più grave. Wuhan, dalla quale il virus è partito, è ormai una città fantasma, così come altre località della Cina. Anche a Hong Kong pare si siano registrati alcuni casi ed è da qui che arrivano le immagini di Heather Parisi, che da ormai diversi anni vive con la sua famiglia nella città-Stato orientale. Dopo aver appoggiato le rivolte per l'indipendenza attraverso i social, è proprio con Instagram e Twitter che la ballerina e showgirl ha voluto dare la sua testimonianza ... ilgiornale

