Colliano: armato di pistola tenta una rapina, ma viene messo in fuga (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoColliano (SA) – Momenti di paura ieri sera in contrada Ponte Maiale, nel territorio del comune di Colliano dove un centro rivendita tabacchi è stato preso di mira da un ladro che ha provato a mettere a segno una rapina. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto un giovane con il viso coperto da un passamontagna, ha fatto irruzione nel tabacchi, minacciando con una pistola la titolare dell’attività commerciale che era dietro al bancone e chiedendole l’incasso della giornata. Immediata la reazione dell’imprenditrice che ha urlato chiedendo aiuto ai familiari che si trovavano in una stanza adiacente, rifiutandosi di consegnare il danaro al ladro. Innervosito, quando ha visto sopraggiungere dei parenti della donna nel tabacchi, il malvivente è stato costretto a scappaee via senza bottino. Sotto shock invece, ... anteprima24

Colliano armato Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Colliano armato