Alessandro Casadei, ex compagno di Gerardina Trovato “Da amico continuo ad aiutarla” (Di domenica 26 gennaio 2020) Alessandro Casadei, ex compagno di Gerardina Trovato spiega che oggi come amico continua ad aiutarla, ma serve qualcosa in più… Alessandro Casadei, ex compagno di Gerardina Trovato, racconta il rapporto con la cantautrice. Infatti, i due sono stati fidanzati per diverso tempo e lui era anche il suo manager. Poi però le loro strade si sono divisi da un punto di vista sentimentale, però ancora oggi, ha spiegato che continua ad aiutarla e ad affrontare tutti i suoi problemi. Casadei è stato per qualche anno il fidanzato della cantante che è una persona molto particolare. Infatti, lui spiega che è straordinaria, è dotata di un grande talento e si è trovata comunque in molta difficoltà. Adesso è stata lasciata sola e ha bisogno di aiuto. Ecco perché su un noto giornale web ha voluto raccontare la sua storia. Gerardina Trovato 52enne, negli anni 90 è stata una delle cantanti più ... kontrokultura

KontroKulturaa : Alessandro Casadei, ex compagno di Gerardina Trovato “Da amico continuo ad aiutarla” - -