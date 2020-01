Zielinski: “A Sarri devo tanto, mi ha portato lui qui, ma ora voglio e dobbiamo batterlo” (Di sabato 25 gennaio 2020) A Dribbling intervista di Varriale a Piotr Zielinski. Su Sarri: “Ci ha lasciato un buon segno. La squadra con lui ha giocato un buon calcio e i tifosi non dimenticano. Ora è alla Juve e questo a Napoli non viene tanto rispettato dai tifosi” Gli dirai qualcosa se lo incontri? “Se accadrà ci parliamo. Ci incrociamo da tanto tempo, siamo stati insieme anche a Empoli” In te ha lasciato un buon ricordo? “Si. E’ lui che mi ha portato qui, gli devo tanto, mi ha dato tanto, è un grandissimo allenatore. Ora siamo avversari, voglio e dobbiamo batterlo” Stai segnando meno del solito, è per la posizione? “Non credo. Magari prima si, ma con l’arrivo di Gattuso mi ha cambiato posizione e sono tornato mezzala e sto andando vicinissimo al gol, sia contro la Lazio che l’Inter. Sto provando, spero che i gol arrivino, sono tranquillo” Nel ... ilnapolista

