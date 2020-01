Valencia Barcellona: quali sono le difficoltà per Quique Setien (Di sabato 25 gennaio 2020) Il match di Mestalla è già importantissimo per il Barcellona di Quique Setien. Soprattutto nella pericolosità offensiva Anche quest’anno in Spagna sarà lotta a due tra Barcellona e Real Madrid. Quique Setien affronterà il Valencia al Mestalla in un match molto difficile. Al Betis, il tecnico cantabrico aveva una squadra che faceva una quantità enorme di possesso palla ma che nonostante ciò non sempre era pericolosa. Il Valencia si difende con un 442 basso e accorto, nega bene gli spazi. Senza Suarez e con Messi nove, sarà un buon test per valutare la pericolosità del nuovo Barcellona. Di certo, non si può permettere di perdere punti. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

