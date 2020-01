Tuttosport: i fischi e gli attriti con De Laurentiis motivano Higuain (Di sabato 25 gennaio 2020) Partirà quasi sicuramente dalla panchina domenica sera Gonzalo Higuain. Non è la prima volta contro la sua ex squadra, anzi, come sottolinea Tuttosport, il Pipita ha quasi sempre trovato il gol contro il Napoli. È a quota sei in sette gare, numeri che preoccupano non poco i tifosi e lo stesso presidente De Laurentiis Se infatti la separazione tra Higuain e la piazza partenopea è stata aspra, come dimostrano i sonori fischi all’unisono che accolgono ogni ritorno del bomber in zona Vesuvio, quella tra Higuain e il numero uno del club è stata burrascosa. Fatta di attacchi, provocazioni, azioni legali Motivo per cui le sue esultanze dopo i gol segnati al Napoli, sono sempre state poco composte. Domani, nonostante non sarà titolare Gonzalo spera di giocare e punta al settimo gol contro gli azzurri il Pipita ha tutte le intenzioni, prima o dopo, di continuare con le vecchie ... ilnapolista

