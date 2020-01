Striscione di pessimo gusto contro Zaniolo a Trigoria accende la vigilia del derby (Di sabato 25 gennaio 2020) Un episodio come minimo di cattivo gusto scuote l’ambiente romano alla vigilia del derby della Capitale. Nella notte alcuni sostenitori della Lazio hanno affisso uno Striscione davanti al centro tecnico di Trigoria, sede del club giallorosso, con la scritta “Zaniolo come Rocca Zoppo de Roma”, e l’immagine di una carrozzina per disabili.Lo Striscione è stato poi tolto dagli addetti ai lavori di Trigoria. Così a 24 ore dal derby tra Roma e Lazio di domani allo stadio Olimpico, il derby si infuoca e le polemiche si riflettono anche nell’etere capitolino. A essere preso di mira è ancora una volta il giallorosso Nicolò Zaniolo, operatosi da poco al legamento crociato e già oggetto di scherno da parte dei tifosi della Lazio durante l’ultima gara casalinga contro la Sampdoria. Oltretutto, lo Striscione apparso a Trigoria fa ... huffingtonpost

