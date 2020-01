Sicilia: Raciti, 'vigilare su attacchi ad Agesci' (Di sabato 25 gennaio 2020) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Ancora un nuovo attacco in Sicilia ad una sede scout. Oggi è stata vandalizzata la struttura dell'Agesci di Belpasso, in provincia di Catania. Quattro atti criminali in poche settimane non sono un susseguirsi di coincidenze, quello che sta accadendo merita l'occhio atten liberoquotidiano

TV7Benevento : Sicilia: Raciti, 'vigilare su attacchi ad Agesci'... - leocicco : Rubrica Giovani&Stellati della settimana con Giuseppe Raciti Uno chef che sa di Sicilia, come il suo cognome. Uno c… - alepinello : RT @TgrSicilia: Armi in un #bungalow della #Plaja di #Catania, un arresto. il nascondiglio all'interno del lido 'Le Capannine' #gdf https:/… -