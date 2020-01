Ricette di Samya, la scomposta di ricotta e lamponi da Mattino Cinque (Di sabato 25 gennaio 2020) Dalle nuove Ricette Mattino Cinque la ricetta di Samya della scomposta di ricotta e lamponi, un dolce al cucchiaio non solo goloso ma anche molto facile da preparare. Pochi passaggi e avremo nel nostro frigo il dessert perfetto per i nostri ospiti, fresco e delizioso. La pasta frolla la compriamo già pronta perché le Ricette di Samya sono sempre molto veloci ma volendo possiamo ovviamente preparare anche questa se abbiamo tempo. Per il resto basta una frusta elettrica e poi scegliamo la frutta fresca che preferiamo. Dalle Ricette Mattino 5 il consiglio è di provare con i frutti rossi, i frutti di bosco, una vera delizia. Ecco la ricetta di Samya con la ricotta e la pasta frolla. Appuntamento a lunedì per le nuove Ricette in tv su Canale 5. LA RICETTA DELLA scomposta DI ricotta E lamponi DI Samya – Ricette Mattino Cinque Ingredienti: 200 g di pasta frolla, 400 g di ricotta di pecora, 100 ... ultimenotizieflash

Ricette Samya Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ricette Samya