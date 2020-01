Previsioni Meteo per i Giorni della Merla: l’Anticiclone inizia a singhiozzare, spiragli di freddo e neve [MAPPE] (Di sabato 25 gennaio 2020) Previsioni Meteo – L’incubo anticiclone a tutto campo sembra scongiurato per gli ultimi Giorni del mese. Va profilandosi, infatti, un flusso instabile Nordatlantico con caratteristiche piuttosto perturbate su Centro Nord Europa, ma che via via viene visto più incisivo anche su parte delle nostre regioni, specie più settentrionali e Alpine. A partire da martedì 28, ma già con anticipi nel corso di lunedì 27 pomeriggio sera, tutte le aree alpine, a iniziare da quelle nordoccidentali poi via via anche quelle centro-orientali, saranno interessate per più di 48 ore da correnti nordatlantiche che, grazie anche alla loro estrazione sub-polare marittima, diverranno progressivamente anche piuttosto fredde. Insomma i settori alpini e prealpini daranno in qualche modo onore ai cosiddetti “Giorni della Merla”, tradizionalmente i più freddi dell’anno ma che, ... meteoweb.eu

croalxbis : previsioni meteo emilia romagna per il 26 gennaio ! - ModenaToday : Meteo | Previsioni per sabato 25 gennaio - infoitestero : Previsioni meteo: Allerta caduta iguane in Florida! -