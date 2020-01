Napoli, il memorial a Veropalumbo: vittima di camorra (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Un triangolare di calcio per commemorare una vittima innocente della criminalità, nato dalla collaborazione del Kodokan Napoli, dell’AICS e della III Municipalità. Mercoledì 29 gennaio, alle ore 10.00, l’Associazione Giuseppe Veropalumbo, la FAI antiracket e la Polizia Municipale si sfideranno presso il Kodokan Sport Napoli – piazza Carlo III n°1, per ricordare Giuseppe Veropalumbo, assassinato dalla camorra il 31 dicembre 2007 a Torre Annunziata, nella propria casa, da un colpo d’arma da fuoco. A distanza di dodici anni è ancora vivo il ricordo del trentenne grazie all’opera di sensibilizzazione della moglie, Carmela Sermino, che non si è mai arresa di fronte al fatto che dopo tutto questo tempo gli assassini del marito non siano ancora stati trovati. Quell’efferato omicidio non è valso nemmeno il ... anteprima24

