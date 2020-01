Migranti: a Comuni risorse per minori non accompagnati, Anci Sicilia 'battaglia vinta' (2) (Di sabato 25 gennaio 2020) (Adnkronos) - "Questi fondi - ha aggiunto il vice presidente AnciSicilia Paolo Amenta - non solo daranno una boccata d'ossigeno ai Comuni ma consentiranno di accogliere in maniera dignitosa questi ragazzi, dando la possibilità alle cooperative di sanare un buco nei bilAnci. Queste risorse sono state liberoquotidiano

ZeroEuroIT : RT @AndreaBertaglio: Sapevo di questa diserzione della #Lega quando si è trattato di cercare soluzioni comuni alla questione #migranti in #… - FabioTemporiti : RT @Valori_it: I sindaci della rete Welcome, Censis e Inps concordano: occorre almeno un milione di immigrati o addio comuni minori e siste… - castmarco59 : @MariaServidio2 Luoghi comuni. Per i rubli nessun’altro prova i 49 mln sono un’invenzione della magistratura(il da… -