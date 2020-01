Mancano i cancellieri, avvocati ricorrono ai praticanti come "volontari qualificati" (Di sabato 25 gennaio 2020) Lo hanno chiamato “volontariato qualificato” nell’ufficio del giudice di pace. Tradotto, lavoro gratis per smaltire e fascicoli arretrati e aiutare i (pochi) dipendenti degli uffici. In cambio, nulla, se non la vaga promessa di imparare qualcosa e di acquisire “in misura proporzionale alla attività prestata” qualche credito formativo. E la possibilità, per i giovani praticanti avvocati, di contribuire al funzionamento dell’Ufficio giudiziario di Nocera Inferiore. Rigorosamente senza ricevere un euro e senza, a dispetto del nome dato al periodo di volontariato, ottenere alcuna qualifica.È datato 22 gennaio 2020 il verbale con cui si rende noto l’accordo tra il Consiglio dell’Ordine degli avvocati e il presidente del tribunale del Comune in provincia di Salerno. Con questo protocollo si propone ai praticanti di svolgere ... huffingtonpost

