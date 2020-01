LIVE Sci alpino, Discesa Kitzbuehel 2020 in DIRETTA: si inizia sulla Streif, battaglia aperta per la vittoria! (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLA Discesa DI KITZBUHEL CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA Discesa DI BANSKO DALLE 10.15 (DOMENICA 25 GENNAIO) 11.23 I pettorali di partenza degli italiani: Fill 21, Marsaglia 26, Buzzi 27, Casse 31, Cazzaniga 39. 11.22 Diamo uno sguardo ai pettorali di partenza: dei big Bennett 1, Dressen 3, Kilde 5, Franz 6, Feuz 7, Janka 8, Kriechmayr 9, Clarey 11, Mayer 13, Caviezel 15, Jansrud 17. 11.21 E l’Italia? Senza Dominik Paris è difficile. Si spera in un buon risultato di Mattia Casse, Christof Innerhofer non scenderà. Gli altri italiani: Peter Fill, Matteo Marsaglia, Emanuele Buzzi, Davide Cazzaniga. 11.19 Gli altri pretendenti al podio? Il tedesco Thomas Dressen, lo svizzero Carlo Janka, il francese Johan Clarey, l’elvetico Mauro Caviezel. 11.17 Attenzione al norvegese Aleksander Kilde, ieri secondo in superG e ... oasport

