Junior Cally ‘si conferma’ a Sanremo | “Il rap rappresenta la cruda realtà”

Junior Cally : età - altezza - peso - fidanzata e figli : Si mostra con la maschera antigas, classica, con gli strass o fluo. Junior Cally è uno dei rapper e trapper più chiacchierati della ‘nuova’ scena italiana. Su di lui è aleggiato un mistero sulla sua vera identità, fino a quando è scoppiata la polemica per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020, quello targato Amadeus. All’anagrafe Antonio Signore, Junior Cally ha rivelato qualche aneddoto sulla sua adolescenza nel libro “Il principe. ...

Festival di Sanremo 2020 - Junior Cally rompe il silenzio : “Dispiace se ho ferito qualcuno - trovo insopportabile la violenza contro le donne”. Amadeus : “Non avevo dubbi” : Junior Cally rompe il silenzio e con un lungo messaggio affidato alle stories di Instagram prova a spegnere le polemiche che lo hanno travolto in questi giorni a causa di alcuni suoi testi del passato, in particolare sotto accusa è finita la canzone “Si chiama Gioia” del 2018. Il rapper, che è in gara al prossimo Festival di Sanremo con il brano “No grazie” prodotto da Merk & Kremont, è stato accusato da alcune parlamentari di aver firmato ...

Sanremo 2020 - Junior Cally rompe il silenzio : «Non sopporto la violenza sulle donne - mi scuso se ho ferito qualcuno» : «Moltissime persone, forse che si avvicinano al rap per la prima volta, si sono sentite ferite. Me ne dispiaccio profondamente, non era e non sarà mai mia intenzione ferire qualcuno». A dirlo in un post su Instagram è il rapper mascherato di Focene Junior Cally, uno dei 24 artisti Big in gara a Sanremo 2020 con il brano No grazie. Il rapper è da giorni al centro delle polemiche e delle accuse di sessismo e di istigazione alla violenza ...

Junior Cally rompe il silenzio : "Non volevo offendere donne. A Sanremo per la musica - perché mi salvò la vita" : Il rapper prende posizione sulle polemiche scoppiate a causa dei testi sessisti e violenti delle sue canzoni del passato

Fiorello su Twitter - "se arriva coronavirus si salva solo Junior Cally" : “E comunque se dovesse arrivare il coronavirus a Sanremo, si salverà solo Junior Cally”. Fiorello scherza così su Twitter postando una foto di una maschera antigas e riferendosi al fatto che il rapper al centro delle polemiche è famoso per le maschere che indossa sul palco.Poco prima, Fiorello aveva postato un altro ‘indizio’ del suo Sanremo su Instagram postando una foto che lo ritrae con il pupazzo ...

Sanremo - anche Bertè contro Junior Cally : "Fuori dal Premio Mia Martini" - : Francesca Galici anche Loredana Bertè ha tuonato contro Junior Cally a Sanremo, chiedendo che il cantante non venga considerato per l'attribuzione del Premio dedicato alla sorella La polemica su Junior Cally si arricchisce ogni giorno di nuovi protagonisti. L'ultima voce che si unisce al coro delle critiche per la sua partecipazione alla 70esima edizione del festival di Sanremo è quella di Loredana Bertè. L'artista ha pubblicato nel ...