Il coronavirus può essere trasmesso anche da ‘portatori sani’ (Di sabato 25 gennaio 2020) Il virus della Cina potrebbe essere trasmesso anche da portatori sani, che non mostrano sintomi ma possono ‘veicolare’ il contagio. Cina, nuove notizie preoccupanti sul virus che ha sta dilagando oltre i confini nazionali raggiungendo anche l’Europa gli Stati Uniti. Stando a uno studio pubblicato su Lancet, il virus potrebbe essere trasmesso anche da portatori sani. Il virus della Cina potrebbe essere trasmesso anche da ‘portatori sani’ Secondo lo studio, il 2019-n-CoV che sta mettendo in ginocchio la Cina potrebbe essere trasmesso anche attraverso soggetti asintomatici. Si tratta di persone che hanno contratto il virus ma non manifestano i sintomi. Questi portatori sani possono contagiare le altre persone. Quarantena necessaria Se lo studio, che si fonda su un’analisi di casi registrati e monitorati, fosse confermato, per le autorità ... newsmondo

RaiTre : “La temperatura non è indice dell’infezione, il paracetamolo può mascherare una prima valutazione: lo stesso vale p… - Corriere : Allarme virus: «Si può trasmettere anche attraverso “portatori sani”» - Corriere : Allarme virus: «Si può trasmettere anche attraverso “portatori sani”» -