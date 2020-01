Giulio Regeni, Palazzotto: “La società civile ha dimostrato di non essere disposta a passarci sopra. Senza sviluppi, dare un segnale all’Egitto” (Di sabato 25 gennaio 2020) Due profili incompatibili tra loro: uno è quello di un ricercatore universitario, l’altro è quello di un obiettivo al centro della rete dei servizi segreti, che sarà rapito, torturato e ucciso. Solo che i due profili appartengono alla stessa persona: Giulio Regeni, il dottorando dell’università di Cambridge trovato assassinato in un fosso lungo l’autostrada che dal Cairo porta ad Alessandria, in Egitto. “Non è Giulio, non è il suo lavoro e non è il modo in cui Giulio fa il suo lavoro a determinare quello che è successo. La chiave è proprio questa: capire cosa ha scaturito la decisione di rapirlo e assassinarlo”, dice Erasmo Palazzotto, presidente della commissione d’inchiesta sul caso del giovane originario di Fiumicello, in provincia di Udine. Dopo quattro anni fatti di relazioni diplomatiche interrotte e poi riallacciate, rapporti tra le rispettive ... ilfattoquotidiano

amnestyitalia : #25gennaio In oltre 100 piazze italiane illuminiamo il silenzio sulla sparizione di Giulio Regeni. A Roma saremo da… - amnestyitalia : Sono più di 100 le iniziative organizzate in tutta Italia per ricordare Giulio Regeni e continuare a chiedere verit… - amnestyitalia : Alle 19.41 del 25 gennaio migliaia di fiaccole si accenderanno per ricordare il momento esatto dell'ultimo sms invi… -