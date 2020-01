Eriksen, il danese in tribuna col Tottenham. Cessione sempre più vicina (Di sabato 25 gennaio 2020) Eriksen, il danese in tribuna nella partita del Tottenham contro il Southampton. La Cessione all’Inter sempre più vicina La Cessione di Christian Eriksen dal Tottenham all’Inter appare sempre più vicina. Il centrocampista è in tribuna nella partita che gli Spurs hanno in programma contro il Southampton. Un chiaro indizio, quindi, di come ormai i rapporti tra il danese e la squadra allenata da Mourinho siano agli sgoccioli. Presto dovrebbe iniziare la nuova avventura con i nerazzurri. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

