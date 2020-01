E’ giallo a Valenza: Ambra Pregnolato uccisa in casa, forse conosceva il suo assassino (Di sabato 25 gennaio 2020) E’ cacci all’assassino o all’assassina, difficile capire che cosa sia successo a Valenza nella giornata del 24 gennaio 2020. Le indagini soni iniziate proprio ieri, nel primo pomeriggio, dopo che le forze dell’ordine hanno ritrovato il cadavere di Ambra Pregnolato in casa sua. A fare la macabra scoperta il marito della donna: torna a casa probabilmente per la pausa pranzo, intorno alle 13 e trova il cadavere di sua moglie in casa. Avverte subito il 118 che arriva in pochi minuti sul posto. I medici non possono fare nulla: Ambra è morta, per la maestra d’asilo non ci sono possibilità. Ambra lascia una bambina di 12 anni e suo marito. OMICIDIO Ambra Pregnolato ULTIME NOTIZIE: CHI HA UCCISO LA MAESTRA D’ASILO? Chi voleva del male ad Ambra, chi è il suo assassino? Poche ancora le certezze in questa vicenda ma pare che non ci siano segni di ... ultimenotizieflash

