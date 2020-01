Dybala: “Avrei dovuto lasciare la Juve, ma Sarri mi ha aiutato a restare. Futuro? Vedremo” (Di sabato 25 gennaio 2020) La Joya è tornata. Paulo Dybala si è reso protagonista di una prima parte di stagione su altissimi livelli, con uno score nettamente migliore rispetto al passato (11 gol e 10 assist). E pensare che l'argentino nella scorsa estate sembrava destinato a lasciare la Juventus con il suo nome nella lista dei giocatori in uscita. Il diretto interessato è tornato su quest'argomento ai microfoni del Guardian, rivelando del ruolo fondamentale di Maurizio Sarri per la sua permanenza in bianconero. fanpage

