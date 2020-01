Corriere Torino: la Juve pensa ad Allan (Di sabato 25 gennaio 2020) Il Corriere dei Torino riporta oggi di un interesse della Juve per Allan. Il rapporto del brasiliano è oramai compromesso con il Napoli e questo potrebbe facilitare i bianconeri. Per adesso Allan non ci sarà domenica contro la Juve se dovesse arrivare a conclusione la cessione di Emre Can, ecco che la Juve potrebbe guardare sul mercato: la società bianconera tiene particolarmente sotto osservazione è quella legata ad Allan del Napoli. Il centrocampista brasiliano, non ci sarà nella super sfida di domani al San Paolo. Ma di lui si continuerà a parlare. Anche perché il suo rapporto con il Napoli sembra ai minimi termini, aspettando l’offerta giusta per cambiare aria. Ma se fino a qualche mese fa un affare con la Juve sembrava impossibile, la rifondazione che attende il Napoli e una stagione fin qui fallimentare possono agevolare anche una trattativa tra club non proprio amici. ... ilnapolista

FiorellaMannoia : Io non so più che cosa commentare, faccio fatica a non essere volgare. Ma si può anche solo pensare una cosa così?… - Corriere : «Inutile dar soldi all’hospice dei malati terminali, tanto lì la gente muore». Bufera sul consigliere Fi - LucaBizzarri : Lungi dal voler difendere una persona lontanissima dal mio modo di pensare, ma ho voluto ascoltare, e ascoltata fa… -