Conferenza stampa De Zerbi: «Samp tosta, è uno scontro diretto» (Di sabato 25 gennaio 2020) Conferenza stampa De Zerbi, ecco le dichiarazioni dell’allenatore del Sassuolo alla vigilia del match contro la Sampdoria Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato in Conferenza stampa per presentare la partita contro la Sampdoria. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore neroverde: GARA – «E’ una partita che serve perché è uno scontro diretto, perché le ultime due trasferte le abbiamo perse e perché è giusto dare continuità, non abbiamo mai fatto due vittorie di fila ed è una cosa che dobbiamo ricercare, sapendo che la Samp è una squadra tosta». RANIERI – «E’ stato un orgoglio essere rappresentati da un connazionale come lui all’estero, con la sua classe come persona. Possiamo avere visioni diverse ma è così, lo ringrazio molto per le parole. Io cerco di lavorare pensando di non trascurare niente, ricercando tutto, la perfezione, ... calcionews24

