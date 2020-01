Caso Foodora, la Cassazione conferma la sentenza della Corte d’Appello (Di sabato 25 gennaio 2020) La Corte d’Appello di Torino ha ribaltato la sentenza di primo grado sul Caso Foodora. Riconosciuti i diritti ai lavoratori. TORINO – Vittoria importante per i lavoratori della Foodora. La Corte d’Appello ha ribaltato la sentenza di primo grado, riconoscendo in parte i diritti ai rider. Gli ex fattorini avevano denunciato l’azienda dopo essere stati licenziati per aver partecipato alle proteste in piazza contro gli orari di lavoro. I giudici hanno confermato il loro licenziamento ma ha riconosciuto la parità economica di tutti i dipendenti che quindi dovranno ricevere tredicesima, ferie e malattie pagate. Una vittoria a metà quindi per gli ex rider. I giovani non riavranno il loro impiego ma allo stesso tempo saranno risarciti dei pagati e dei contribuiti non goduti durante gli anni di lavoro. Caso Foodora, una sentenza storica della Corte ... newsmondo

rodriguezluz_ : RT @Luke_like: #Rider????? la Cassazione ????? chiude il caso Foodora: anche se collaboratori, hanno tutti i diritti dei dipendenti?????. La se… - NewsMondo1 : Caso Foodora, la Cassazione conferma la sentenza della Corte d’Appello - ChemaMartinez63 : RT @Luke_like: #Rider????? la Cassazione ????? chiude il caso Foodora: anche se collaboratori, hanno tutti i diritti dei dipendenti?????. La se… -